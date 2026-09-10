Europe 1: Макрон может распустить парламент из-за бюджетных дебатов

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность роспуска Национального собрания, если депутаты отстранят премьер-министра Себастьена Лекорню из-за провала бюджетных дебатов на 2027 год.
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