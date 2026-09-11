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Живая Кубань

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Парень захотел быть в тренде и повторил популярный фокус с котом, но устроил поджог

Парень захотел быть в тренде и повторил популярный фокус с котом, но устроил поджог

Парень захотел быть в тренде и повторил популярный фокус с котом, но устроил поджогМосквич решил повторить популярный тренд с котом и лишился 32 тысяч рублей, спалив потолок.

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