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Шутки природы: самые смешные фото финалистов конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2026

Шутки природы: самые смешные фото финалистов конкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2026

Организаторы ежегодного фотоконкурса Australian Geographic Nature Photographer of the Year 2026 из Музея Южной Австралии объявили имена финалистов состязания.

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