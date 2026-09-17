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В Китае открылся первый в мире завод, где роботы строят роботов

В Китае открылся первый в мире завод, где роботы строят роботов

Китайская компания UBTECH Robotics запустила в эксплуатацию первый в мире заводской комплекс, способный выпускать до 10 тыс.

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