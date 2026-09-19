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Система ДЭГ в Московском регионе всю ночь подвергалась атакам

Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подвергалась непрерывной атаке на протяжении всей ночи, при этом попытки воздействия на избирательную инфраструктуру столицы продолжаются.

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