Система ДЭГ в Московском регионе всю ночь подвергалась атакам

Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подвергалась непрерывной атаке на протяжении всей ночи, при этом попытки воздействия на избирательную инфраструктуру столицы продолжаются.
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