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Царьград

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Неизвестно, что страшнее. Солдат двое суток провёл в блиндаже с убитыми боевиками ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Неизвестно, что страшнее. Солдат двое суток провёл в блиндаже с убитыми боевиками ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Русский боец Туча пытался скрыться от националистов ВСУ, но попал в компанию к другим боевикам, но уже мёртвым.

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