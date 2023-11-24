Екатеринбурженки не готовы жертвовать карьерой и образованием ради материнства: 25 ответов на депутатскую инициативу

Недавно в Госдуму был внесен законопроект о запрете абортов. Чуть позже с подачи сенатора Маргариты Павловой начала форсироваться тема о том, что женщины должны отдать предпочтение материнству, а не образованию и работе.
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