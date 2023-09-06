Starfield Premium Edition✅(Windows)✅Гарантия✅

✅✅✅МОЖНО ИГРАТЬ С 1 СЕНТЯБРЯ 3:00 ПО МСК✅✅✅ Игра работает во всех странах, в том числе и в России! После покупки вы МОМЕНТАЛЬНО получаете: Данные от аккаунта Microsoft Store с игрой Starfield Premium Edition Инструкцию по активации Возможность играть ОНЛАЙН на ПК со своим ником/прогрессом Возможность обновлять игру в любое время Дополнительно вы получите доступ к подписке XBOX GAME PASS ULTIMATE в которую входит более 400 крутых игр! ❤️При помощи данного аккаунта вы сможете заимствовать игру на свой аккаунт, это позволит вам играть онлайн со своим ником и прогрессом без ограничений по времени! Подробная инструкция прилагается!❤️ ⌛️Время игры не ограничено - можно играть, когда захотите и сколько захотите! ⌛️ Что входит в Premium Edition: ✅ – базовая игра Starfield; ✅ – сюжетное дополнение «Расколотый космос» (после выхода); ✅ – 5 дней раннего доступа; ✅ – набор обликов «Созвездие»: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и реактивный ранец; ✅ – доступ к цифровому артбуку и саундтреку Starfield.