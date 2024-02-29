ВС РФ фактически прорвали новую линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении

Утром 29 февраля 2024 года продолжались интенсивные сражения на Авдеевском направлении. Прорвавшиеся в села Тоненькое, Орловка и Бердычи штурмовые группы ВС РФ ведут уличные бои и не прекращают теснить ВСУ.