Плененный боец ВСУ Жигалкин рассказал, что хочет остаться в России

Попавший в российский плен боевик 110-й отдельной механизированной бригады и бывший участник антитеррористической операции ВСУ Александр Жигалкин признался, что хочет отказаться от обмена военнопленными и остаться в России.
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