МО: Восемь украинских БПЛА сбиты над Тверской областью Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016 За крайне короткий срок — менее чем за час — российские силы ПВО успешно нейтрализовали пять украинских беспилотников в небе над Тверской областью.