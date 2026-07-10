В Петербурге состоялся учебно-методический сбор с командирами ОМОН (на транспорте) территориальных органов Росгвардии

Командиры 18 отрядов мобильных особого назначения (на транспорте) территориальных органов Росгвардии приняли участие в учебно-методическом сборе, проходившим с 6 по 9 июля под руководством представителей Главного управления подразделений полиции специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации на базе транспортного ОМОН «Балтика» Главного управления Росгвардии по г.