Юрист Осянин: радиоточку, консьержа, кабельное ТВ оплачивать не обязательно

Далеко не все коммунальные услуги, указанные в платежных документах, являются обязательными для оплатыДалеко не все коммунальные услуги, указанные в платежных документах, являются обязательными для оплаты, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им.
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