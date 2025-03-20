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Петербургский дневник

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В Новом Девяткино на строящихся очистных сооружениях готов узел присоединения к существующей сети

В Новом Девяткино на строящихся очистных сооружениях готов узел присоединения к существующей сети

Общая степень завершенности объекта составляет 37 процентов На строящихся очистных сооружениях в Новом Девяткино полностью готов узел подключения к действующей сети, что обеспечит стабильное функционирование системы и оптимизирует распределение сточных вод как от существующей сети, так и из нового микрорайона.

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