В Новом Девяткино на строящихся очистных сооружениях готов узел присоединения к существующей сети

Общая степень завершенности объекта составляет 37 процентов На строящихся очистных сооружениях в Новом Девяткино полностью готов узел подключения к действующей сети, что обеспечит стабильное функционирование системы и оптимизирует распределение сточных вод как от существующей сети, так и из нового микрорайона.