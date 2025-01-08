В России набирает популярность новый приятный вид туризма

Современный мир требует от нас всё больше, оставляя мало времени на себя и собственное здоровье. Непрерывный поток информации, стресс на работе и дома – все это приводит к эмоциональному выгоранию и физическому истощению.
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