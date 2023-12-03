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На улице Космонавтов Москвы произошел пожар в кафе-баре «Петтина»

На улице Космонавтов Москвы произошел пожар в кафе-баре «Петтина»

Из заведения валил сильный дым, было видно пламя.На улице Космонавтов в Алексеевском районе Москвы произошел пожар в кафе-баре «Петтина», из заведения валил сильный дым, было видно пламя, сообщает тг-канал MASH.

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