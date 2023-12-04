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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог раскрыл смысл речи Путина на выставке «Россия»: «Каждый госорган должен это поддержать»

Политолог раскрыл смысл речи Путина на выставке «Россия»: «Каждый госорган должен это поддержать»

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ, где посмотрел экспозиции, поучаствовал в акции «Елка желаний», а также наградил победителя премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Волонтер года» Наталью Аминеву.

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