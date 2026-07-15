Zero Hedge
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Zero Hedge

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Permanent Switch To Daylight Saving Time Easily Passes US House

Permanent Switch To Daylight Saving Time Easily Passes US House The movement to liberate Americans from changing their clocks twice a year cleared a key hurdle on Tuesday, as the US House of Representatives advanced the Sunshine Protection Act by a lopsided 318-117 margin.

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