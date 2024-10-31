В зоне СВО погиб сын заместителя директора ГТРК "Алтай"

Алексея Бондаренко вспоминают как честного и порядочного человека, верного воинскому долгу и присяге В ходе специальной военной операции погиб сын замдиректора ГТРК "Алтай" Бондаренко Галины Александровны – Бондаренко Алексей Валерьевич.
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