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На станции «Матвеевская» МЖД двое мужчин погибли под колесами поезда

На станции «Матвеевская» МЖД двое мужчин погибли под колесами поезда

Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), следует из сообщения в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да что же ходят так невнимательно?!!!  Выпороть бы, да.... Соболезнования родным....
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