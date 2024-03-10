На станции «Матвеевская» МЖД двое мужчин погибли под колесами поезда

Двое мужчин погибли, попав под колеса поезда на станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), следует из сообщения в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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