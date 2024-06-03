В России расширили параметры программы трудовой мобильности

Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации, подписал постановление, которое даёт возможность предприятиям, реализующим крупные проекты в приоритетных отраслях экономики, участвовать в программе трудовой мобильности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии