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Парламентская газета

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Обязательную дактилоскопию с начала года прошли 940 тысяч иностранцев

Обязательную дактилоскопию с начала года прошли 940 тысяч иностранцев

Обязательную процедуру установления личности по отпечаткам пальцев с начала года в России прошли свыше 940 тысяч иностранцев — это на 16% больше, чем за прошлый год, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

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