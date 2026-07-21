«Не станем отбирать у Рассела победу». В Mercedes исключили применение командной тактики

В Mercedes исключили применение командной тактикиLAT Images / MercedesГлава Mercedes Тото Вольф заявил, что Mercedes не будет отдавать приоритет одному из пилотов в чемпионате мира после победы Кими Антонелли на Гран При Бельгии и схода Джорджа Расселла уже на первом круге.
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