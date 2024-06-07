Губернатор Московской области поддерживает идею создания мемориального парка на месте трагедии в Крокус Сити Холле

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался за возможность создания мемориального парка на месте трагедии в Крокус Сити Холле, где 22 марта произошел теракт, унесший жизни 145 человек.
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