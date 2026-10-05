Происшествия
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Происшествия

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В Смоленске полицейские присоединились к флешмобу «МойНаставник», чтобы выразить слова благодарности в адрес любимых педагогов

Заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Смоленской области полковник полиции Юрий Гончарук посетил школу, в которой в свое время учился, МБОУ «Средняя школа №27 имени Э.

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