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Газета.ру

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Гребец Сарычев: устойчивый результат появляется не из-за редких сверхусилий

Гребец Сарычев: устойчивый результат появляется не из-за редких сверхусилий

Чемпион России 2003 и 2004 годов по академической гребле, участник афинской Олимпиады Валерий Сарычев объяснил, что стало главным уроком в его карьере.

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