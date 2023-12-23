«Конечно, Украина не должна стать членом ЕС» Статья под таким красноречивым заголовком появилась сегодня в датской газете Jyllands-Posten.
Пошлите их дружелюбно
Комментарии
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СД
Семен Дремин
Хватит поднимать.Не малые.......................................
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11 час.
Игорь Василевский
Увы, далеко не все простые армяне против лохматого. Далеко не все! Те, кто живет в России - им эта страна - Армения...нужна очень не всем. Они и в Кроснодарском крае да Москве себя прекрасно чувствуют. А местные - во всех своих проблемах продолжают винить Россию. Это русские должны умирать за ими непризнанный Карабах. Это русские виноваты в том, что арсяне живут, фактически, на энергетической дотации РФ. Но они - армяне, хорошие! А пашинян - вообще - прелесть! В какой стране мира пиндосовское посольство составляет почти 5тыс человек? Для чего? В Москве - оно примерно 400 чел, включая и тех, кто его обслуживает и не имеет американского паспорта.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Что, опять Госдеп тебе подачку прислал, мразь вонючая?
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8 час.
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