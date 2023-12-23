Пошлите их дружелюбно

Игорь Василевский

Увы, далеко не все простые армяне против лохматого. Далеко не все! Те, кто живет в России - им эта страна - Армения...нужна очень не всем. Они и в Кроснодарском крае да Москве себя прекрасно чувствуют. А местные - во всех своих проблемах продолжают винить Россию. Это русские должны умирать за ими непризнанный Карабах. Это русские виноваты в том, что арсяне живут, фактически, на энергетической дотации РФ. Но они - армяне, хорошие! А пашинян - вообще - прелесть! В какой стране мира пиндосовское посольство составляет почти 5тыс человек? Для чего? В Москве - оно примерно 400 чел, включая и тех, кто его обслуживает и не имеет американского паспорта.