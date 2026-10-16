Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков заявил, что регион обеспечен необходимой инфраструктурой для поставок и хранения газа, а заявление эстонской стороны о выводе из эксплуатации части газопровода из России через страны Прибалтики в Калининград является «самопиаром».
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