Новости, от которых волосы дыбом. К Президенту РФ много вопросов. А главный - дурацкий

38K прочитали Посмотрела передачу "Бесогон". Новости все краше и краше. У нас, вероятно МГУ спонсируется "неизвестным" государством, а его ректоры - иноагенты? Почему никому из власти это не интересно? Может стоит это проверить? Почему МГУ закрывает в разгар нашей важной операции программу подготовки специалистов по инфовойнам? Более того, у этой программы и вовсе не было государственного финансирования! Вторая новость.