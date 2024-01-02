Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Бездействие против наркомана, до добра не доведёт!🤠😱🗡️👈Военные сбили над...
  • Мельников Александр
    Хорошо что ликвидировали. Но нужно ликвидировать всех, под корень.В зоне СВО ликвид...
  • Вар Фарин
    Мария Владимировна, ну за чем же вы так спешите? Пусть поставляют, а наши спецслужбы найдут способы, как эти ракеты п...Захарова: ракеты,...

Новости, от которых волосы дыбом. К Президенту РФ много вопросов. А главный - дурацкий

Новости, от которых волосы дыбом. К Президенту РФ много вопросов. А главный - дурацкий

38K прочитали Посмотрела передачу "Бесогон". Новости все краше и краше. У нас, вероятно МГУ спонсируется "неизвестным" государством, а его ректоры - иноагенты? Почему никому из власти это не интересно? Может стоит это проверить? Почему МГУ закрывает в разгар нашей важной операции программу подготовки специалистов по инфовойнам? Более того, у этой программы и вовсе не было государственного финансирования! Вторая новость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
мЗ
мирас Закироув
Да уж!
Ответить
1 д.
Владимир Карпов
А Васька слушает да ест ...
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх