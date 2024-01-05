Специалист в сфере политологии Даг Бэндоу указал на тот факт, что Вашингтон более не верит в то, что киевский режим сумеет одолеть Российскую Федерацию, и стал ожидать быстрого старта переговорного процесса о примирении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии