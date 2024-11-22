Песков: ВС России продвигаются по территории ДНР, СВО продолжается

Вооруженные силы России продвигаются по территории ДНР, но им еще предстоит выйти на границы региона 1991 года.
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