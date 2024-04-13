Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см

В Оренбурге уровень воды в реке Урал на 14:00 (12:00 мск) составил 11 м 83 см. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, отметив, что опасный уровень воды превышен на 253 см.