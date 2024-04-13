ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Задрали эти дебилы под влиянием! Сажать всех минимум на 10 лет, влияние ципсо только так лечится.Глава Владимирско...
  • Eduard
    Хотя ООН давно мировая выгребная яма,где слущают участников переворота!Миссия Японии при...
  • Eduard
    Как можно в ООН нагло врать ,при этом ни какого наказания?Миссия Японии при...

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см

В Оренбурге уровень воды в реке Урал на 14:00 (12:00 мск) составил 11 м 83 см. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области, отметив, что опасный уровень воды превышен на 253 см.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору