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Строящийся ЖК «Скай Гарден» загорелся в Москве

Строящийся ЖК «Скай Гарден» загорелся в Москве

На месте пожара находятся экстренные службы.В Москве загорелся строящийся ЖК «Скай Гарден». Речь идёт о 37-этажном доме, которые расположен в 1-м Тушинском проезде.

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