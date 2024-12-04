Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Терехов Олег
    А у губернаторов не хочет Путин спросить тоже самое где мусоропереработка, в частности у губера-фантазера Сахалина Ли...Путин спросил у М...
  • Константин Ходкевич
    Ни каких ДМ зон! Хохлов если не добить, всё повториться снова. Украины как государства быть не должно!The Spectator спр...
  • Надежда Донцова
    Да, гнать этих пшеков поганой метлой с России!Польский министр ...

Учёные опровергли влияние упавших астероидов на земной климат

Учёные опровергли влияние упавших астероидов на земной климат

Упавшие в Сибири и США астероиды не повлияли на климат Земли, считают британские учёные.Британские учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, как падение двух крупных астероидов могло бы повлиять на климат Земли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх