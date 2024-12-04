Учёные опровергли влияние упавших астероидов на земной климат

Упавшие в Сибири и США астероиды не повлияли на климат Земли, считают британские учёные.Британские учёные из Университетского колледжа Лондона выяснили, как падение двух крупных астероидов могло бы повлиять на климат Земли.
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