Профессор Пивоварова назвала полезные при заболеваниях сердца продукты

Людям с заболеваниями сердца нужны калий и магний. В каких продуктах они содержатся, рассказала профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова.
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