Кадры последствий ракетного удара по объектам ВСУ в Константиновке появились в Сети

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре ВСУ в Донбассе. Как сообщает «Русская весна», огонь велся по объектам, расположенным в населенном пункте Константиновка к северу от столицы Донецкой Народной Республики.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре ВСУ в Донбассе. Как сообщает «Русская весна», огонь велся по объектам, расположенным в населенном пункте Константиновка к северу от столицы Донецкой Народной Республики.
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