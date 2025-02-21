Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна

Симоньян выйдет в эфир передачи на НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому мужа Тиграна Кеосаяна, сообщает Starhit.
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