Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна

Симоньян выйдет в эфир передачи на НТВ вместо впавшего в кому Кеосаяна Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выйдет в эфир НТВ вместо впавшего в кому мужа Тиграна Кеосаяна, сообщает Starhit.