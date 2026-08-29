Проституция есть суть украинства

Минутка совпадений.Вчера в Перемогах выложили видео, где гарни дивчины идут домой после тяжелого рабочего дня - выложили и поинтересовались - Ваше мнение, гусары.
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В каждой стране есть люди и есть идиоты, но когда количество идиотов становится значительно больше людей, то это Усраина - вот в чём сущность украинства.
Нет, не все сказано об украинцах и украинском характере!
Ничего автор не сказал о проституции политической. А между тем, как раз это и есть характернейшая черта украинцев!
Украина, как дешевая вокзальная проститутка, всю свою историю бегала по Европе, продаваясь каждый раз тому, кто больше заплатит.
Вот краткая история украинской подлости:
В 882 г. князь Новгородский Олег основал Киевскую Русь, перенеся столицу в Киев.
В 1240 г. украинцы легли под хана Батыя после того, как он разгромил Киев.
В 1321 г после битвы на реке Ирпень у Украины, кроме Орды, появился еще один хозяин: литовский великий князь Гедимин.
С 1362г Украина всецело отдалась великому князю литовскому Ольгерду, под началом которого в 1368—1372 годах совершила три похода на Москву. Вот только пограбить братьев- славян не получилось. Сил не хватило.
В 1654 г Богдан Хмельницкий на Переяславской Раде предал своего ослабевшего союзника- крымского хана и перебежал к России.
В 1667г во время русско- польской войны Украина раскололась на 2 части, одна из которых предала Россию и примкнула к Польше.
Во время Северной войны гетман Мазепа переходит на сторону шведского короля Карла XII Это была ошибка, так как Украина вместе со своим новым хозяином потерпела поражение в Полтавской битве.
В 20 веке после подписания Брестского мира Украина легла под немецкую армию и вновь вернулась к России в 1919г.
В 1941г украинцы вновь поменяли хозяина, с восторгом встретив на Крещатике хлебом- солью немецкую армию и вновь вернулись к России в 1944г, когда поняли, что она сильнее. Ну, а когда распался Советский Союз- Украина была одной из первых крыс, побежавших с корабля. Ее опередили только прибалты.
Свою проституцию украинцы выставляют напоказ- и даже гордятся этим! Сейчас они везут к себе гнилые кости украинских Святых Заступников- Бандеры, Шухевича, Коновальца... И черт знает кого еще, вся святость которых заключалась в том, что они люто ненавидели москалей. Впрочем эти украинские святые немало пролили и собственно украинской крови!
Достаточно было просто заподозрить украинскую семью в симпатиях к русским- как они вырезали, притом самым зверским образом, всю эту семью!
Наверное, это единственный народ на планете, упивающийся собственной звериной злобой и жестокостью.
Мерзко во всей этой истории вот что: та легкость, с которой украинцы предавали все, что нас- русских и украинцев- связывало. Предавали задешево: За шмоток сала и чарку горилки...
Похоже, все- таки есть в украинской крови какой- то ген подлости и предательства. Но самое омерзительное- это их украинский национализм, от дикой, звериной жестокости которого становилось не по себе даже эсэсовцам. Как же надо было вывернуть наизнанку совесть, чтобы эту мерзость -Шухевича и Бандеру- объявить национальными героями!
Нет, не братья мы! И, тем более, не «один народ»! Нет и не было никогда в русском народе вот этого украинского гена предательства, гена наслаждения жестокостью и мучительством.
Там, за поребриком, нет у нас братьев! Есть враг! Враг, люто ненавидящий Россию и все русское! Только не надо говорить, что они начали нас ненавидеть после начала войны! Нет! Ненависти этой уже 1000 лет, со времен Крымского ханства.
И не исчезнет она ни за год, ни за столетие, как бы мы ни старались их умаслить и сколько бы денег (русских денег!) мы ни вкачивали в их экономику...
Нет, не нужны мне такие «братья». И будет лучше, если останутся они снаружи, чем если мы пустим их к себе
КЛАСС! Это, а также вечное хохляцкое "не съем, так понадкусываю", "не то горе, что моя корова сдохла, а то, что у соседа жива" и есть смысл "украинства". А также "сосед дай пожрать, а то тебе под дверь насрать нечем", "два хохла - партизанский отряд, три хохла - партизанский отряд с предателем"... Раньше мы над этим прикалывались, считали шутками, анекдотами. Оказалось, что всё это правда, действительность...
ВСЁ ТАК.....И даже с ЮМОРОМ сказано