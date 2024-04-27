ЛДПР предлагает уменьшить возраст вступления в партию до 16 лет

Депутаты ЛДПР предлагают уменьшить возраст вступления в политические партии с 18 до 16 лет.Соответствующий законопроект они планирую внести в Госдуму 27 апреля, пишет “Парламентская газета” со ссылкой на копию документа в своем распоряжении.