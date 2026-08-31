Законопослушный барнаулец одним ударом "вырубил" мужчину и сорвал браслет за 100 тысяч

Похищенное ювелирное изделие он сдал в ломбард В Барнауле 34-летний житель, который ранее не имел проблем с законом, избил и ограбил 44-летнего мужчину, сообщает региональное МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В РФ предложили в...
- Визы в Египет под...
- ВС Вложения россиян ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым