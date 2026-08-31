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Законопослушный барнаулец одним ударом "вырубил" мужчину и сорвал браслет за 100 тысяч

Законопослушный барнаулец одним ударом "вырубил" мужчину и сорвал браслет за 100 тысяч

Похищенное ювелирное изделие он сдал в ломбард В Барнауле 34-летний житель, который ранее не имел проблем с законом, избил и ограбил 44-летнего мужчину, сообщает региональное МВД.

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