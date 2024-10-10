Линии электропередачи под Волгоградом делают безопасными для перелетных птиц

Во время миграции пернатых в теплые края данная работа очень актуальна.фото: vk.com--> Волгоградская область является регионом, где перелетные птицы делают остановку, чтобы продолжить свой путь в места зимовки.
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