Эксперт Юшков оценил шансы на исчезновение дефицита бензина к зиме

Когда бензин вернётся на АЗС: эксперт назвал ключевые факторы рынка.В сентябре на топливном рынке России начинается сезонный спад потребления, что должно снизить напряжённость на автозаправках.
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