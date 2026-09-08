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Царьград

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Эксперт Юшков оценил шансы на исчезновение дефицита бензина к зиме

Эксперт Юшков оценил шансы на исчезновение дефицита бензина к зиме

Когда бензин вернётся на АЗС: эксперт назвал ключевые факторы рынка.В сентябре на топливном рынке России начинается сезонный спад потребления, что должно снизить напряжённость на автозаправках.

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