Omoda не будет объявлять в России сервисную кампанию на кроссовер Omoda C5 из-за разваливающейся подвески малазийских кроссоверов

Российский офис бренда Omoda прокомментировал ситуацию с разваливающимся подрамником подвески у малазийских кроссоверов Omoda C5 (там объявлен отзыв 600 машин, хотя документально подтвержден только один случай): в России дефекты сварного шва на машинах не выявлены, поэтому сервисную кампанию проводить не будут.