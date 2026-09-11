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Царьград

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Польша потеряла почти полтриллиона злотых из-за конфликта на Украине

Польша потеряла почти полтриллиона злотых из-за конфликта на Украине

Прямые и косвенные финансовые потери польской экономики из-за украинского конфликта за период с 2022 по 2025 год составили 490,1 миллиарда злотых (~₽11,29 трлн).

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