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FiNE NEWS

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Шарапова вручила Рыбакиной трофей за победу на US Open

Шарапова вручила Рыбакиной трофей за победу на US Open

Мария Шарапова, известная российская теннисистка, вручила Элине Рыбакиной трофей за победу на турнире US Open.

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