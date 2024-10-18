«Лента.ру»: военные эксперты констатировали перелом в битве за Курскую область В битве за Курскую область, которая началась после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале августа 2024 года, наблюдается перелом, считают опрошенные «Лентой.
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