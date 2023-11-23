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Ребёнок говорит, что никто не хочет с ним дружить

Ребёнок говорит, что никто не хочет с ним дружить

В идеале нам всем нужны друзья, с которыми мы можем быть самими собой, которые заставляют нас чувствовать уважение, ценность и поддержку, и с которыми есть возможность честно поделиться своими мыслями и чувствами.

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