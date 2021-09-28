Под видом «профилактики массовых убийств» продвигают банальный «распил»?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПод видом «профилактики массовых убийств» продвигают банальный «распил»? Банальным «распилом» выглядит инициатива, которую продвигают российские чиновники под видом «профилактики массовых убийств».Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMMalinaНадо вернуть советскую стстему Народного образования, которая строилась на Воспитании и Идеологии!!!Сергей ТуренкоНаверное еще слишком мало расплодили чиновников, которые кроме воровства больше ничего хорошего не могут дать государству. Нужно привести в соответствие имеющиеся возможности правоохранительной системы, влияния общественности, родительских комитетов...без доп. финансирования. Деньгами реальную и живую связь родителей и общества в целом с детьми никакими деньгами не залить. Молодежь не потерпит фальши, которой в нашем обществе пруд пруди. В этом сейчас вся загвоздка.Александр ПшеченкоДеньги во главе угла ! Подтянуть сюда теорию Ч.Ломброзо и готово "научное обоснование "... Утро в колхозе продолжается.ВКВасилий КоликовВ 17 веке во времена правления Алексея Михайловича, в Москве произошел очередной страшный пожар. Больше половины города выгорело, Белый город сгорел весь. В поисках виновного, царю донесли, что пожар произошел от курения трубки в трактире. Чтобы обезопасить город на будущее, царь запретил курение под страхом смертной казни. Вам этот случай ничего не напоминает?alexanderВидать дохрена денег потратили на выборах, теперь нужно их, как то возвращать.Виктор zz"начать с 1-го класса школы централизованно накапливать по каждому российскому ребёнку массив данных о личностном развитии." - автор, ты в своем уме? А почему не с детсада? Досье с раннего детства? А ведь собранные данные на каждого человечка должен кто-то сначала анализировать, а и потом делать выводы. Причем он может ошибиться, поэтому к этому "аналитику" нужен еще контролер. А также начальник на контролерами, а затем и целое министерство контроля за умами подрастающего поколения. Все это будет стоить гораздо больше 1,7 млрд! И не факт, что принесет реальный результат. Сразу вспомнил случай из США, когда 3-х летний ребенок схватил воспитательницу за грудь. И после этого его обвинили в сексуальных домогательствах и пожизненно приклеили ярлык извращенца!andmitryЛучше бы выделили деньги на образовательные или научно - технические передачи по ТВ и фильмы. А то ведь ни на одном эфирном канале этого нет.Комментировать
Свежие комментарии