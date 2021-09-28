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Под видом «профилактики массовых убийств» продвигают банальный «распил»?

Под видом «профилактики массовых убийств» продвигают банальный «распил»?

Банальным «распилом» выглядит инициатива, которую продвигают российские чиновники под видом «профилактики массовых убийств».

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Malina
Надо вернуть советскую стстему Народного образования, которая строилась на Воспитании и Идеологии!!!
Сергей Туренко
Наверное еще слишком мало расплодили чиновников, которые кроме воровства больше ничего хорошего не могут дать государству. Нужно привести в соответствие имеющиеся возможности правоохранительной системы, влияния общественности, родительских комитетов...без доп. финансирования. Деньгами реальную и живую связь родителей и общества в целом с детьми никакими деньгами не залить. Молодежь не потерпит фальши, которой в нашем обществе пруд пруди. В этом сейчас вся загвоздка.
Александр Пшеченко
Деньги во главе угла ! Подтянуть сюда теорию Ч.Ломброзо и готово "научное обоснование "... Утро в колхозе продолжается.
Василий Коликов
В 17 веке во времена правления Алексея Михайловича, в Москве произошел очередной страшный пожар. Больше половины города выгорело, Белый город сгорел весь. В поисках виновного, царю донесли, что пожар произошел от курения трубки в трактире. Чтобы обезопасить город на будущее, царь запретил курение под страхом смертной казни. Вам этот случай ничего не напоминает?
alexander
Видать дохрена денег потратили на выборах, теперь нужно их, как то возвращать.
Виктор zz
"начать с 1-го класса школы централизованно накапливать по каждому российскому ребёнку массив данных о личностном развитии." - автор, ты в своем уме? А почему не с детсада? Досье с раннего детства? А ведь собранные данные на каждого человечка должен кто-то сначала анализировать, а и потом делать выводы. Причем он может ошибиться, поэтому к этому "аналитику" нужен еще контролер. А также начальник на контролерами, а затем и целое министерство контроля за умами подрастающего поколения. Все это будет стоить гораздо больше 1,7 млрд! И не факт, что принесет реальный результат. Сразу вспомнил случай из США, когда 3-х летний ребенок схватил воспитательницу за грудь. И после этого его обвинили в сексуальных домогательствах и пожизненно приклеили ярлык извращенца!
andmitry
Лучше бы выделили деньги на образовательные или научно - технические передачи по ТВ и фильмы. А то ведь ни на одном эфирном канале этого нет.

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