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Курские новости

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Украинский дрон атаковал автомобиль в Рыльском районе Курской области

Украинский дрон атаковал автомобиль в Рыльском районе Курской области

Пострадали два жителя Курской области: один получил осколочные ранения, другой — перелом ноги и сотрясение мозга.

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