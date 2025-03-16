Ефимов: строящаяся в районе Внуково школа готова на 80%

Строительство школы площадью более 30 тысяч квадратных метров на территории жилого квартала «Переделкино Ближнее» на улице Бориса Пастернака в районе Внуково Новомосковсковского административного округа продолжается.
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